EU -Türkei :  Erdogan: EU sollte rasch Entscheid zu EU-Beitritt von Türkei fällen

«Überdenkt es, aber verschleppt diese Überprüfung nicht. Trefft eure endgültige Entscheidung», forderte er am Mittwoch in einer Rede in Istanbul, die im Fernsehen übertragen wurde.

Hintergrund von Erdogans Äusserungen ist ein Bericht zur EU-Beitrittsreife der Türkei, den die EU-Kommission am Mittwochmittag präsentieren wird. Darin stellt die Brüsseler Behörde dem Land das bisher schlechteste Zeugnis aus.

Bemängelt würden schwerwiegende Rückschritte insbesondere bei Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, heisst es im Entwurf des Berichts, aus dem verschiedene Medien vorab zitiert haben.

Die EU-Kommission kritisiert, dass Rechtsbestimmungen über die nationale Sicherheit und zum Kampf gegen Terrorismus «selektiv und willkürlich» angewandt würden. Sie äussert sich zudem ernsthaft besorgt" über die vielen verhafteten Journalisten und die Schliessung von Medien seit dem Putschversuch im Juli.

Seitdem wurden mehr als 110'000 Beamte, Soldaten, Polizisten und Richter suspendiert oder eingesperrt, ebenso zahlreiche Journalisten. Zur Last gelegt werden ihnen Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK oder zur Gülen-Bewegung, die für den Umsturzversuch verantwortlich gemacht wird.

Das harsche Vorgehen der türkischen Regierung hat in Europa einen Streit über die Fortsetzung der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land entfacht. (SDA)