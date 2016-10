EU-Parlament gibt den Weg frei :  Weltklimavertrag tritt im November in Kraft

Das EU-Parlament hat das Pariser Klimaabkommen ratifiziert und damit den Weg für dessen Inkrafttreten frei gemacht. Für das Abkommen zur Reduzierung der Treibhausgase stimmten 610 EU-Abgeordnete, 38 stimmten dagegen und 31 enthielten sich.

UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Ratifizierungsinstrumente nun rasch bei den Vereinten Nationen in New York zu hinterlegen. Dann werde das Abkommen in einer Rekordzeit in Kraft treten.

Damit könne der «Umbau in eine neue Weltwirtschaft» eingeleitet werden. «Dies ist unsere Chance, den richtigen Kurs einzuschlagen», sagte Ban, dem die Abgeordneten langen Applaus spendeten, am Dienstag.

Die Ende 2015 in Paris ausgehandelte Vereinbarung tritt in Kraft, wenn mindestens 55 Länder sie ratifiziert haben, die gemeinsam für mindestens 55 Prozent der Treibhausgasemissionen stehen. Mit dem Beitritt der EU zu dem Abkommen sind nun beide Ziele erfüllt.

Die EU dürfte die Ratifizierungsinstrumente in wenigen Tagen bei der UNO hinterlegen. In Kraft tritt das Abkommen 30 Tage später. (SDA/stj)