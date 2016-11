EU - NATO EU und NATO beschliessen engere Zusammenarbeit

Brüssel/Washington/Moskau – Die EU bereitet sich auf eine deutlich engere Zusammenarbeit mit der NATO vor. An einem EU-Verteidigungsministertreffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel wurden am Dienstag 40 konkrete Vorschläge für Gemeinschaftsprojekte diskutiert.