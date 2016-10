EU droht mit schärferen Sanktionen gegen Unterstützer von Assad-Regime

EU-Gipfel EU droht Assad-Unterstützern mit Sanktionen

Brüssel – Nach dem erfolglosen Treffen mit Russland zu Syrien in Berlin haben die EU-Staaten ihren Kurs in dem Konflikt verschärft: Sie dürften am Donnerstagabend Unterstützern der syrischen Führung Sanktionen androhen, wie aus dem jüngsten EU-Gipfelentwurf zu entnehmen ist.