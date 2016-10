EU-Gipfel: CETA-Knatsch mit Wallonien überschattet Gipfeltreffen

EU-Gipfel - Ceta Ceta-Zank überschattet EU-Gipfel

Brüssel – In der Hoffnung auf einen Durchbruch beim Handelsabkommen Ceta mit Kanada haben die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel ihren zweiten Gipfeltag begonnen. Sie richten ihre Blicke auf das wallonische Parlament, das am Freitagmorgen darüber entscheiden soll.