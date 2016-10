EU EU-Kommissarin Georgiewa geht zur Weltbank - Oettinger übernimmt

Brüssel – Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die Bulgarin Kristalina Georgiewa, hat ihren Rücktritt eingereicht. Die EU-Haushaltskommissarin wolle am 2. Januar zur Weltbank wechseln, teilte die Kommission am Freitag in Brüssel mit.