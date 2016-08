USA fliegt wieder Kuba an: Erste Linienflüge seit 50 Jahren

Historischer Tag für die Aviatik. Erstmals seit über fünfzig Jahren startet heute in den USA ein Linienflugzeug nach Kuba. Eine Airbus 320 von JetBlue hebt um 9 Uhr 45 Lokalzeit von Fort Lauderdale in Florida ab, also um 15 Uhr 45 Schweizer Zeit. Landen wird Flug 387 auf dem Aeropuerto Abel Santamaría in Santa Clara um 10 Uhr 57 Ortszeit, rund 280 Kilometer von der Hauptstadt Havanna entfernt. Erwartet wird ein pünktlicher Flug.

Gemäss JetBlue kostet der Flug 99 Dollar pro Strecke, also 198 Dollar hin und zurück.

Mitfliegen wird heute der amerikanische Verkehrsminister Anthony Foxx (45), berichtet die «New York Times».

Beim letzten Linienflug zwischen den beiden Ländern sassen die Passagiere noch in einem Propellerflugzeug.

Am 19. Oktober 1960 verhängten die USA ein wirtschaftliches Embargo gegen das kommunistische Regime in Kuba. Amerika fürchtet, Kuba werde zum sowjetischen Vorhof in der Karibik.

Vor rund zwei Jahren lockerte US-Präsident Barack Obama (54) die Blockade. Seither haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessert. Die jeweiligen Botschaften in Havanna und in Washington sind wieder offen. Es ist nun möglich, Post zwischen den Ländern zu schicken. Zudem legten amerikanische Kreuzfahrtschiffe in Kuba an.

Fährverbindungen zwischen Florida und den USA sind geplant.

Insgesamt dürfen sechs amerikanische Fluggesellschaften Kuba anfliegen. JetBlue ist die einzige, die bereits feste Linienflüge anbietet. Ab Herbst sollen es deren sechs täglich sein.

Die anderen Airlines, die künftig Kuba anfliegen: American Airlines, Frontier Airlines, Sun Country Airlines, Southwest Airlines und Silver Airways. (hos.)