Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird morgen erstmals seit der Ukraine-Krise Wladimir Putin in Berlin empfangen. Regierungssprecher Steffen Seibert gab heute bekannt, dass der russische Präsident zusammen mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs an einem Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format zum Friedensprozess in der Ost-Ukraine teilnehmen wird. (noo)