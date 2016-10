Erstes Todesopfer der Grusel-Welle :  Horror-Clown von Landmine getötet

Einen als Horror-Clown verkleideter Mann hat in Kambodscha ein trauriges Schicksal ereilt. Nachdem er zuvor in der Stadt Samraong im Nordwesten des Landes mehrere Bewohner in Angst und Schrecken versetzt hatte, ist der Mann laut Medienberichten versehentlich auf eine Landmine getreten und verstorben.

Laut der Zeitung «Times of Cambodia» hatte sich der Mann aggressiv und unberechenbar verhalten, woraufhin ihn einige Bewohner in den Dschungel getrieben hatten. Dort hätten sie dann einen lauten Knall gehört und realisiert, dass der Verfolgte wohl auf eine Mine getreten sei.

Die Bewohner wählten daraufhin den Notruf und alarmierten die Polizei. Für den Mann kam die Hilfe aber zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Wegen der Schwere seiner Verletzungen konnte er offenbar noch nicht eindeutig identifiziert werden. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich um einen 25-jährigen Studenten handelt, der von einem Aufenthalt in den USA in seine Heimat Kambodscha zurückgekehrt war, um Verwandte zu besuchen. Seine Familie hatte ihn wenige Stunden vor dem tödlichen Zwischenfall als vermisst gemeldet.

Seit Wochen halten sogenannte Horror-Clowns die USA in Atem. Oft sind die Maskierten bewaffnet und gewalttätig. Kürzlich schwappte der makabere Trend auch in die Schweiz über (BLICK berichtete). (gr)