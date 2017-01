Trump-Pressekonferenz :  «Es ist eine Schande!»

Internet-Trolle beanspruchen Trump-Story für sich

Auf dem Imageboard 4chan, das für Internet-Streiche und Hacker-Angriffe bekannt ist, feiern User derweil einen Nutzer namens Nick Rochefort, der auf Twitter als S.T. Prudence unterwegs ist.

Prudence behauptet, dass er die Pinkel-Geschichte erfunden habe und sie diversen Journalisten und dem Republikaner Rick Wilson geschickt hat. Wilson war bekennender Trump-Gegner und arbeitete zusammen mit Ewan McMullin, einem ehemaliger CIA-Agent, der 2016 als unabhängiger Präsidentschaftskandidat antrat.

Dieser soll der 4chan-Theorie zufolge das Dokument an Senator John McCain weitergeleitet haben, der es an die CIA übergab. Als Vorlage soll die «Honigfalle» des KGBs für den indonesischen Präsidenten Sukarno gedient haben.

Dazu habe Prudence den Pinkel-Fetisch erfunden. Dabei verweisen 4chan-Nutzer auf archivierte Beiträge im eigenen Politik-Forum, die diese Geschichte stützen sollen. Die Beiträge sollen im November gepostet worden sein.

Da 4chan Beiträge aber nach einer gewissen Zeit wieder löscht, sind die Beiträge nicht zu 100 Prozent nachverfolgbar. Das meiste Fett weg kriegt Buzzfeed.

Dass Chefredaktor Ben Smith in seiner Nachricht an alle Mitarbeiter schrieb, dass die Trump-Vorwürfe «explosiv aber unbestätigt» seien, sowie «ernsthafte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Dokumente» bestehen, sehen sie als Bestätigung, dass die Prudence Theorie stimmt und alles nur ein grosser Streich sei.