Erdbeben Wieder Erdbeben in Mittelitalien - Wieder Schäden in Amatrice

Amatrice – Ein Erdbeben in Mittelitalien hat am Mittwochvormittag im Bergdorf Amatrice zumindest Sachschäden verursacht. Ersten Informationen zufolge stürzten Gebäude ein, die bei dem verheerenden Beben am 24. August beschädigt worden waren.