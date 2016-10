Papst Franziskus besucht Erdbebenopfer in Amatrice Italien

Erdbeben Papst Franziskus bei Erdbebenopfern in Amatrice

Rom – Papst Franziskus ist am Dienstag zu den Erdbebenopfern in die mittelitalienische Stadt Amatrice gereist. Er habe zunächst eine Schule besucht und wolle sich anschliessend in die gesperrte «Rote Zone» der Stadt begeben, teilte der Vatikan mit.