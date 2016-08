Erdbeben in Italien :  Italienische Museen spenden Tageseinnahmen

«Es war ein wunderbarer Tag der Solidarität. Danke für die vielen Teilnehmer», schrieb Kulturminister Dario Franceschini am Abend auf Twitter.

#museums4italy È stata una bellissima giornata di solidarietà. Grazie per la grande partecipazione! #museitaliani https://t.co/nRgvxitwuG — MiBACT (@MiBACT) 2013-07-22 14:22:09.0

An der Aktion nahmen sowohl bekannte Museen und Sehenswürdigkeiten wie die Uffizien in Florenz, das Kolosseum in Rom und die Ausgrabungsstätte in Pompeji als auch kleinere regionale Museen teil. Die Einnahmen - die genaue Höhe soll Anfang der Woche mitgeteilt werden - gehen in den Wiederaufbau der Kulturgüter der zerstörten Orte in Mittelitalien. (sda/sac)