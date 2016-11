Kein Frieden für Syrien: Assad will unbedingt noch 5 Jahre bleiben

Eine Wiederwahl von Bashar al-Assad (51) bedeutet wohl, dass der Krieg in seinem Land noch fünf Jahre weitergeht. Denn der deutsche Nahostexperte und Islamwissenschaftler Udo Steinbach sagt zu BLICK: «Mit Präsident Assad ist kein Friede möglich! Es braucht eine neue, legitimierte Regierung.»

Assads dritte Amtszeit endet in diesem Jahr. Die Wahlen werden Scheinwahlen sein, denn gewählt wird nur in Gebieten, die unter der Kontrolle seines Regimes stehen. Viele ausländische Regierungen erkennen die Ergebnisse nicht an. Assad sagte, dass er seine Politik vor einem Sieg seiner Truppen nicht ändern werde. Er sieht die USA als treibende Kraft hinter den blutigen Kämpfen in Syrien.

Trotz allem werde weiterhin ein Dialog «über verschiedene Kanäle» geführt, selbst mit den Vereinigten Staaten. «Aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Souveränität aufgeben oder Syrien in einen Marionettenstaat umwandeln.»

Assad führt einen Krieg gegen sein eigenes Volk, um sich seine Macht zu erhalten. Dabei ist ihm kein Mittel zu grausam: Er lässt durch seine Armee sogar Napalm-ähnliche Brandmunition auf das eigene Volk regnen – unter den Opfern sind viele Kinder.

Allein durch die russischen Luftangriffe in Syrien sind innerhalb eines Jahres fast 10'000 Menschen getötet worden – mehr als ein Drittel von ihnen waren Zivilisten. (gf)