Er tötete drei Menschen :  Killer-Orca «Tilikum» im «SeaWorld» gestorben

Nach einem tragischen Leben in langer Gefangenschaft ist der Orca «Tilikum» am Freitag im Vergnügungspark «SeaWorld» in Orlando im US-Bundesstaat Florida gestorben. Der Schwertwal wurde 36 Jahre alt.

Drei Menschen kamen ums Leben

Zuvor habe «Tilikum» seit Monaten an einer Lungenentzündung gelitten. Der Orca war im Laufe seiner Jahrzehnte währenden Gefangenschaft in mehrere Zwischenfälle verwickelt, bei denen insgesamt drei Menschen getötet wurden.

Im Jahr 2010 war der Orca auf tragische Weise bekannt geworden, als er seine Trainerin Dawn Brancheau im «SeaWorld» tötete. Bereits 1991 hatte er in einem kanadischen Freizeitpark eine Biologiestudentin getötet, die ausgerutscht und in sein Becken gefallen war. 1999 wurde unter mysteriösen Umständen ein Mann tot in seinem Becken aufgefunden, der sich offenbar über Nacht eingeschlichen hatte.

Petition forderte Freilassung des Orcas

Grosse Beachtung hatte 2013 in den USA eine Fernsehdokumentation über «Tilikum» gefunden. Sie ging der Frage nach, welche Auswirkung die Gefangenschaft auf wilde Tiere hat. Mehrere Petitionen forderten danach die Freilassung des Tieres. «Tilikum» war als etwa Zweijähriger nahe Island gefangen worden.

Tierschützer kritisieren seit Jahren die schlechten Lebensbedingungen der Schwertwale in den «SeaWorld»-Parks. Der Freizeitpark kündigte im vergangenen Jahr an, sein umstrittenes Orca-Zuchtprogramm zu beenden. Der aktuell in den Parks gehaltenen Schwertwal-Generation soll keine weitere mehr folgen.

«SeaWorld»-Direktor Joel Manby erklärte bei Bekanntgabe der Todesnachricht: «Tilikum hatte einen besonderen Platz im Herzen der SeaWorld-Familie und im Herzen von Millionen Menschen, die er inspiriert hat.» (sda/gru)