Wochenlang haben die türkischen Behörden nach dem mutmasslichen Attentäter, der in der Silvesternacht im Nachtklub Reina in Istanbul 39 Menschen erschoss, gesucht. Jetzt wurde der Mann offenbar in der gleichen Stadt gefasst. Das berichten unter anderem die Zeitung «Hürriyet» und der Nachrichtensender CNN Türk.