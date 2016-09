Putins Korruptionschef ist selber korrupt: Wohnung als Notenbunker

Mit eiserner Hand sollte er eigentlich gegen die Korruption in Russland vorgehen, stattdessen füllte er sich ungeniert die eigenen Taschen: Dimitri Sachartschenko, der oberste Korruptionsjäger des Landes, wurde vergangene Woche verhaftet, nachdem in seiner Moskauer Wohnung Bargeld in Höhe von umgerechnet rund 120 Millionen Franken – der grösste Teil in US-Banknoten – gefunden wurde.

Brisant: Laut russischen Medien besitzt Sachartschenko mindestens vier Wohnungen im Gesamtwert von 10,7 Millionen Dollar. Eine davon soll er lediglich zum Zweck gekauft haben, unterschlagenes Geld zu horten.

Und damit nicht genug: Wie nun bekannt wird, soll Sachartschenko nicht nur Geld in den eigenen vier Wänden, sondern auch auf Schweizer Konten versteckt haben. Ermittler haben mehrere Konten von Briefkastenfirmen gefunden, die auf den Namen Wiktor Sachartschenko registriert sind, Dimitris Vater. Auf verschiedenen Konten der Rothschild Bank und einer Schweizer Filiale der Dresdner Bank wurden insgesamt über 300 Millionen Dollar sichergestellt.

«Die Wohnung gehört meiner Schwester»

Dem inzwischen geschassten Chef der russischen Antikorruptionsbehörde wird vorgeworfen, dass er seine Stellung dazu missbraucht hat, Korruptionsbeschwerden gegen die Zahlung von Schmiergeld einzustellen. 500'000 Dollar soll Sachartschenko laut der Nachrichtenagentur Tass für eine derartige Gefälligkeit jeweils verlangt haben.

Angeklagt wird Sachartschenko deshalb gleich in mehreren Punkten: Bestechung, Missbrauch einer staatlichen Position, Behinderung der Justiz. Das Gericht setzte die Kaution auf eine Million Dollar fest.

Bei seiner Anhörung am Samstag wies der Angeklagte alle Anschuldigungen zurück: «Das Appartement kenne ich nicht. Ich habe da nie gelebt. Das ist nicht mein Geld. In dieser Wohnung lebt meine Schwester. Sie ist verheiratet. Ich verstehe die Anschuldigungen nicht», wird Sachartschenko von «News Russia» zitiert. Wie seine Schwester an das Geld gekommen sein soll, blieb allerdings sein Geheimnis.

Die Razzia gegen Sachartschenko wird in Zusammenhang mit jüngsten Äusserungen Putins gesehen, den Kampf gegen die Korruption verstärken zu wollen. Erst im Juli wurde ein anderes hochrangiges Mitglied der Behörde wegen Korruption verhaftet. (gr)