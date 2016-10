Mann (26) sprengt im Vollsuff Club-WC in Luft: Hatte 5,24 Promille

Bombenstimmung in Bayern: In der Nacht auf Sonntag suchte ein 26-Jähriger um ein Uhr morgens in einer Disco in Amberg die Männertoilette auf. Er zündet einen grossen Böller und schmeisst ihn in die WC-Schüssel, berichtet das Online-Portal «Nordbayern.de».

Es gibt einen grossen Knall, und die Keramikschüssel wird in ihre Einzelteile zerlegt. Zum Glück wird niemand verletzt, es entsteht jedoch ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Als die Polizisten eintrafen, musste der sichtbar alkoholisierte Mann zum Alkoholtest antreten. Und den besteht er mit Bravour: Unglaubliche 5,24 Promille zeigt das Gerät an. Angesichts dieses hohen Werts ist es ein Wunder, dass der Betrunkene den Knallkörper überhaupt anzünden konnte. Normalerweise besteht bereits ab 3,5 Promille Lebensgefahr. (rey)