Er drehte in einer englischen Subway-Filiale durch :  Glarner (25) kassiert fünf Wochen Knast für WLAN-Ausraster

Der Glarner Reto T.* (25) sass fünf Wochen in einem englischen Knast – und durchlebte dort die Hölle. Am 19. September war der gelernte Zimmermann in einer Subway-Filiale im Örtchen Street in der Grafschaft Somerset verhaftet worden. Grund: Er wollte sich ins WLAN einloggen, was aber nicht funktionierte. Da verlor der heissblütige Musiker komplett die Nerven (BLICK berichtete).

Laut englischen Medien verlangte er vom Personal, alles stehenzulassen und sich um das Verbindungsproblem zu kümmern. Als die Angestellten des Sandwich-Lades in der Nähe von Glastonbury dem Wunsch nicht nachkamen, zückte T. laut Urteil einen verbotenen Teleskop-Schlagstock. Und drohte, «alles kurz- und kleinzuschlagen». Kurz darauf klickten die Handschellen.

Kugelschreiber als Knast-Waffe

Der 25-Jährige wurde in ein «schlimmes Gefängnis ohne Fenster» gebracht, sagt eine Angehörige zu BLICK. Und weiter: «Die Gefangenen wurden sich selbst überlassen.» So sei es im englischen Knast zu einem gewalttätigen Übergriff auf den Schweizer gekommen. «Drei Typen wollten ihn überfallen. Er musste sich mit einem Kugelschreiber wehren, verletzte einen der Angreifer damit am Hals.»

Juristische Folgen habe das keine gehabt. «Es war Notwehr und es gab keine schweren Verletzungen. Das Gefängnispersonal hat sich nicht gross darum gekümmert.»

Hinter Gittern fand er einen Freund und klaute eine Bibel

Der Kontakt in die Schweiz sei über weite Strecken nicht möglich gewesen. «Zum Glück fand Reto hinter Gittern einen Freund.»

Mit der Zeit habe sich der Schweizer immer besser in die Gefängnishierarchie integriert, so die Verwandte. «Er schaffte es sogar, eine Bibel aus der Bücherei mitgehen zu lassen. Und die einzelnen Seiten gegen Essen einzutauschen.»

Die Bibelseiten seien von den Mitgefangenen wohl zum Drehen von Zigaretten verwendet worden, so die Vermutung. Für die Verwandte war die Dauer des Gefängnisaufenthaltes trotz allem unverhältnismässig: «Er hat ja im Subway niemanden verletzt. Und auch nichts kaputtgemacht.»

Diese Woche durfte Reto endlich wieder in die Schweiz zurückkehren. Und gibt auf Facebook bekannt: «England hat mich für ein paar Wochen ins Gefängnis gesteckt. Sorry für die verpassten Veranstaltungen. Jetzt bin ich wieder zurück im Dschungel.»

Subway-Ausraster schiebt er auf «extremen frust»

Bleibt eine Frage: Warum rastete Reto T. dermassen aus? «Er hatte kein Geld, musste einen Flieger erwischen. Er wollte sich Geld per Transferdienst übermitteln lassen.» Die Anwältin von Reto T. gab vor Gericht an, ihr Mandant sei «extrem frustriert» gewesen und wolle sich «für sein Verhalten entschuldigen».

Der Richter liess sich erweichen: «Was für ein dummes Verhalten. Das Beste für Grossbritannien wäre, Sie steigen noch heute ins Flugzeug zurück in die Schweiz."

Urteil: 18 Monate bedingt. Und der Teleskopschlagstock wurde vernichtet.