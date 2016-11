Entwurf zurückgezogen Ankara legt umstrittenes Sexualstraftäter-Gesetz auf Eis

ANKARA - Die türkische Regierung hat ihren umstrittenen Gesetzesentwurf zum Sexualstrafrecht am Dienstagnachmittag zurückgezogen. Der in erster Lesung gebilligte Entwurf hatte im In- und Ausland heftige Kritik hervorgerufen.