Es war am Montagnachmittag, als Alison Rough (38) im Yorker Vorort Woodthorpe (GB) ihre schwer verletzte siebenjährige Tochter Katie fand. Das Mädchen lag am Rand einer Wiese, die Kindern als Spielplatz dient. Roughs Tochter starb kurz darauf im Spital.

Offenbar hatten Spaziergänger mit Hunden das Mädchen entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Erstklässlerin war auf dem Weg von der Schule nach Hause, als sie von einem 15-jährigen Mädchen angegriffen wurde. Der Teenager verletzte sein Opfer – laut Aussagen von Anwälten mit einem Japanmesser – an Hals und Brust.

Die Polizei hat die mutmassliche Täterin verhaftet. Beim ersten Verhör schwieg diese. Am Freitag wird sie den Richtern vorgeführt.

Weitere Details gaben die Behörden nicht bekannt. Es ist ein Rätsel, warum der Teenager auf das kleine Mädchen eingestochen hat.

Nachbarn beschreiben Katie in englischen Medien als «liebes und herziges Kind», das viel lachte und mit andern Kindern spielte. Erst vor zwei Wochen war das Mädchen Brautjungfer an der Hochzeit seiner Eltern.

Alison Rough brach am Tatort zusammen. Augenzeuge Rob McCartney (50) berichtet in englischen Medien über die Reaktion der Mutter: «Sie schrie: Nein, nein, es ist mein kleines Mädchen!»

Katies Grosseltern legten am Tatort einen Blumenstrauss nieder. Auf einem Kärtchen schrieben sie: «Night night my darling princess Katie. Love Nana and Granddad xx xx.»

Selbst die britische Premierministerin Theresa May (60) äusserte sich zum Fall. Sie sagte: «Auch ich kondoliere der Familie und den Freunden der kleinen Katie, die auf so tragische Weise gestorben ist.» (gf)