Elfenbeinküste Regierung und meuternde Militärs der Elfenbeinküste einigen sich

Abidjan – In der Elfenbeinküste haben sich Regierung und meuternde Soldaten im Streit um den Sold geeinigt. Das Präsidialamt und Rebellenvertreter bestätigten am Freitagabend die Einigung, der im Laufe des Tages Schiessereien in mehreren Kasernen des Landes vorangegangen waren.