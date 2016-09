Eingeschnappter Diktator :  Jetzt verbietet der irre Kim auch noch den Sarkasmus

Kim Jong-un bereichert sein Volk um eine weitere sonderliche Regelung. Ab sofort ist es in Nordkorea verboten, in alltäglichen Gesprächen sarkastische Bemerkungen gegenüber dem Regime zu äussern.

Im gleichen Zug wurde jegliche Satire sowie indirekte Kritik gegen die autoritäre Führung verboten. Damit will Kim Jong-un auch geheuchelten Zuspruch verunmöglichen. Die Bürger wurden von verschiedenen Funktionären des Regimes über die neuen Sprachvorschriften unterrichtet.

Der bei seinen Untertanen beliebte Satz «Es ist alles Amerikas Schuld!» sei dem Diktator besonders ein Dorn im Auge gewesen. Mit der neuen Massnahme erhofft er sich, derartige – in Sarkasmus verpackte – Kritik zu unterbinden.

Offenbar herrscht in letzter Zeit rebellischer Aufwind im totalitären Staat. Die nordkoreanischen Behörden verzeichneten zuletzt vermehrt Akte des Widerstandes, beispielsweise in Form von Graffitis in der Hauptstadt Pjöngjang. (cv)