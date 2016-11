Einbrecher hinterliess Füdli-Abdruck :  Ein Gruss an die POlizei

Was bei der Spurensicherung nach einem Einbruch in der australischen Ortschaft Wodonga ans Licht kam, hätte wohl auch die CSI-Spezialisten vor ein Rätsel gestellt. Die Ermittler suchten am Wochenende in einem Gemeinschaftszentrum ganz traditionell nach Fingerabdrücken. Doch auf der Glas-Eingangstür fanden sie nicht die Abdrücke von Fingern – sondern von einem Füdli!

«Entweder sie machten einen Scherz, oder die Täter lehnten sich versehentlich an die Scheibe. Ich habe keine Ahnung, wieso sie das ohne Hose machten», sagte der zuständige Polizist zur Zeitung «The Age».

Die Einbrecher stahlen nur einen Feuerlöscher sowie zwei Fernsehgeräte. Die Polizei sucht Zeugen, denn eine Kartei mit Verbrecher-Hintern hat sie nicht. (fss)