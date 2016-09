1 Toter und 4 Verletzte bei Rettungsboot-Crash der Harmony of the Seas

Die Harmony of the Seas ist der Stolz der Rederei Royal Caribbean Cruises. Mit einer Länge von 362,12 Metern ist es das grösste Kreuzfahrtschiff, das jemals gebaut wurde. Erst diesen Juni wurde es in die weiten Gewässer geschickt (BLICK berichtete).

Wie französische Medien berichten, überschattet ein Unglück die positiven Meldungen über das Schiff. Bei einem Zwischenstopp in der Hafenstadt Marseille brach ein Rettungsboot vom Schiffsrumpf ab und stürzte gemäss Informationen von «laprovence.com» mit fünf Personen an Bord in die Tiefe. Der Unfall geschah während einer Rettungsübung.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mensch getötet, zwei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, zwei weitere Menschen schwer. Bei den Verunglückten handelt es sich um Besatzungsmitglieder. (mje)

