Mehrere Tote – Polizei spricht von Anschlag :  Lastwagen rast durch Berliner Weihnachtsmarkt

Wie die «Welt» berichtet, gab es seit mehreren Tagen «Hinweise» auf einen Anschlauf auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. «Das Bild, das sich bietet, ist grausam», sagt ein Reporter der «Berliner Morgenpost» in einem Facebook-Stream. «Menschen liegen am Boden rum.»

Der Lastwagen soll mehrere Tische vor Weihnachtsmarkt-Ständen umgefahren haben, bevor er zum Stillstand kam. Die Polizei geht laut «Morgenpost» von einem gezielten Anschlag aus.