Eigene Tochter in Genf geschändet Pädophiler lebt jahrelang unbehelligt bei seiner Mutter

Immer wieder hatte sich ein Mann in Genf an seiner Tochter vergangen. Als er durch einen Zufall aufflog, konnte er sich absetzen. Die Behörden brauchten sieben Jahre, um ihn bei seiner Mutter in Spanien ausfindig zu machen.