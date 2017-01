Das Rennen um das höchste Gebäude der Welt ist mit dem Anbruch des neuen Jahres in eine neue Runde gegangen. Vor allem in Fernost schiessen Wolkenkratzer derzeit wie Pilze aus dem Boden. Von den zehn höchsten Gebäuden, die dieses Jahr ihre maximale Bauhöhe erreichen werden, befinden sich gleich deren sechs in China – alle über 400 Meter hoch.

Mit 636 Metern ist das Greenland Center, das derzeit in der chinesischen Stadt Wuhan entsteht, mit Abstand das höchste Gebäude, das 2017 gebaut wird. Damit ist es aber noch immer um über 150 Meter kleiner als das Burj Khalifa in Dubai (830 Meter), der aktuelle Rekordhalter.

Bis dieser Höhenrekord geknackt wird, dürfte es noch über ein Jahr dauern: Die Fertigstellung des Jeddah Towers im Norden von Dschidda, an der Westküste Saudi-Arabiens, ist erst für Ende 2018 angesetzt. Es wird als erstes Gebäude der Welt die Ein-Kilometer-Marke (1007 Meter) überschreiten. (gr)