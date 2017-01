Die tollen Hobbys eines italienischen Priesters :  Sexorgien und Frauen-Tausch

In der Pfarrei San Lazzaro der norditalienischen Stadt Padua ist der Teufel los. Pfarrer Andrea Contin (48) soll in der Kirche nicht nur gepredigt und die Messe gelesen haben.

Offenbar hat er in den Räumen des Gotteshauses auch Sexorgien veranstaltet und Männern auf dem Internet Sex-Gespielinnen vermittelt.

Jetzt ermittelt die Polizei!

Mehrere Sex-Spielzeuge und Videos, die Orgien auf dem Grundstück der Kirche San Lazzaro zeigen sollen, seien konfisziert worden. Das berichtet die britische Zeitung «The Times».

Doch das ist noch nicht alles. Der liebestolle Gottesdiener steht auch im Verdacht, selber Pornos gedreht zu haben. Die Filme versteckte er in Hüllen, die er mit Namen von Päpsten tarnte.

Frauen angeboten

Der Geistliche wird weiter beschuldigt, einige seiner Geliebten auf sogenannten «Ehefrau-Tausch-Seiten» für Sex angeboten zu haben. Auch soll er die Frauen mehrere Male in ein FKK- und Swingerresort in Cap d’Agde an der südfranzösischen Küste mitgenommen haben.

Offenbar ist der Pfarrer ein wahrer Schürzenjäger. Eine 49-jährige Mitarbeiterin der Pfarrei erzählt in der Regionalzeitung «Il Mattino di Padova», wie er sie betörte und zum Sex überredete. Die Frau: «Es passierte im Pfarrhaus und in anderen Häusern sowie zu allen Stunden: morgens, nachmittags, abends – immer.»

Einige Frauen hatten von den Liebesspielen genug. Sie gingen damit an die Öffentlichkeit.

Bischof hielt es geheim

Erste Beschwerden über den liebestollen Gottesmann hat es bereits vergangenen Sommer beim Bischof gegeben – doch die Polizei sei nicht sofort verständigt worden, weil die Kirche zuerst selbst Licht in die Sache bringen wollte.

Bislang ist Andrea Contin laut «Il Mattino di Padova» nicht verhaftet worden, die Staatsanwaltschaft ermittle aber in dem Fall. Der Priester sei zurzeit nicht erreichbar, weil er in Kroatien seine Familie besuche. (gf)