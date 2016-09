Oktoberfest: Wiesn-Wache informiert mit lustigen Tweets auf Twitter

Seit dem Amoklauf in München hat sich die Kommunikationseinheit der Münchner Polizei einen guten Ruf erarbeitet. Am Oktoberfest zeigten die Beamten, dass sie die sozialen Medien auch zur Belustigung einsetzen können.

Täglich sind die Polizisten beim grössten Volksfest der Welt im Einsatz. Mehrere Kilometer legen die Gesetzeshüter täglich zurück und erleben dabei allerlei skurrile Dinge.

Vorfälle werden zu Twittertrends

Am Freitag kommunizierten die Beamten auf lustige Art und Weise mit den Usern. Über zwölf Stunden informierten sie in einem sozialen Medium über ihre tägliche Arbeit. Ob Dildo, Poledance oder erzürnte Eltern. Die Wiesn-Wache liess kein schlüpfriges Detail aus. Auch die Leser auf Twitter zeigten sich durch so viel Humor erfreut und machten fleissig mit. (fss)

Da hat jemand Alkohol ins Bier gekippt...volltrunkene Wiesnbesucherin kann sich nicht mehr auf den Beinen halten ->Ausnüchterung #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 2013-07-22 14:22:09.0

Beginn Italienerwochenende mit höchster Italienerdichte außerhalb Italiens(nicht zu verwechseln mit höchst dichtem Italiener) #Wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 2013-07-22 14:22:09.0

Einer hatte einen Vollkornsprudel zu viel und hat seinen Aggressionen an der unschuldigen Kloschüssel freien Lauf gelassen.#wiesnwache — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 2013-07-22 14:22:09.0

Unter "Wasser" gesetzt. Betrunkener uriniert absichtlich in unser Dienstfahrzeug beim Transport von der #Wiesnwache zur Haftanstalt. Toll!! — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 2013-07-22 14:22:09.0

Jugendl. in Selbstfindungsphase testet ausgiebig Auswirkung von Alk. auf den Körper.Test abgebrochen!Mutti wird beg… https://t.co/Oq2jngR7Gm — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 2013-07-22 14:22:09.0

(2/2) Nach gründlicher Absuche der #Wiesnwache leider das für ihn unbefriedigende Ergebnis: Bei uns gibt's keine Schweinereien! — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 2013-07-22 14:22:09.0