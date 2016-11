Die Anklageschrift gegen Werner C.* im Fall Paul :  Dokument enthüllt grausame Details

Der deutsche Hilfskoch Werner C.* (35) hat gestanden, den Schweizer Bub Paul S.* (12) im Juni dieses Jahres nach Deutschland geholt zu haben (BLICK berichtete). In seiner Wohnung hatte er den Buben eingesperrt und ihn während acht Tagen und Nächten mehrmals sexuell missbraucht.

Der deutschen «Bild» liegt die Anklageschrift, welche schreckliche Details über den Fall offenlegt, vor. Am 2. Dezember soll C. in Düsseldorf vor dem Landgericht stehen.

Brutales Vorgehen

Die Vorgehensweise von C. war laut der Anklageschrift genaustens durchdacht. Mithilfe der privaten Informationen, die Paul gegenüber «aldi 2201» im Internet geäussert hatte, habe der Hilfskoch das Kind überredet, zu ihm nach Deutschland zu kommen und dort zu leben.

Laut Anklageschrift hatten sich die beiden am 18. Juni in Härkingen (SO) getroffen. Werner C. soll dem 12-Jährigen damals einen Zungenkuss zur Begrüssung gegeben haben. Anschliessend seien die beiden zusammen nach Düsseldorf gereist.

In der Zeit, in der Paul anschliessend in der Wohnung von C. eingesperrt war, sei er insgesamt 15 Mal schwer vergewaltigt worden sein.

Besitz von Kinderpornographie

C. hatte Paul im Internet kennengelernt. Beim Online-Spiel «Minecraft» war der Hilfskoch als Administrator mit dem Namen «aldi 2201» tätig. Er hatte mit Paul gechattet und ihm durch seine Funktion in der virtuellen Welt bis dahin verschlossene Ebenen eröffnet, sowie Vergünstigungen verschafft. So schaffte er es, das Vertrauen von Paul zu gewinnen.

Dem 35-Jährigen wird ebenfalls der Besitz von Kinderpornos vorgeworfen. Wie die «Bild» schreibt, hätten die Ermittler über 3000 kinderpornographische Dateien – 2501 Fotos und 642 Videos – gefunden. (stj)