Deutschland Höhenflug der deutschen AfD laut Umfrage gestoppt

Berlin – Die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland hat nach einer Umfrage in dieser Woche ihren Höhenflug nicht fortsetzen können. Würde am nächsten Sonntag gewählt, würde die AfD auf zwölf Prozent kommen - zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.