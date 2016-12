Pascal Krummenacher kann aufatmen. Der Schweizer wurde in den USA seit mehr als einem Jahr des Mordes beschuldigt. Gestern ist er bei einer Voruntersuchung seines Falls entlastet worden. Dies schreibt der «San Francisco Examiner».

In Schwierigkeiten brachte Krummenacher ein Zwischenfall am 3. September 2015: Der damals 21-Jährige feierte mit seinem Chef, Carlos Argueta (31), das Ende seines Praktikums bei der Mieterschutz-Organisation Eviction Defense Collaborative. Sie verbrachten den Abend in einer Bar an der Sixth Street in San Francisco.

Nach dem Verlassen der Bar wurden Krummenacher und Argueta in einen Streit mit einer Gruppe obdachloser Männer verwickelt. Es ging um einen Tasche. Am Ende war einer der Obdachlosen tot.

Die Staatsanwaltschaft ging vorerst davon aus, dass Krummenacher und Argueta James «Rick» Thomas (†61) erstochen und danach seine Tasche gestohlen hätten. Die Anwälte der Beschuldigten machten Notwehr geltend. Nicht Argueta und Krummenacher hätten dem Obdachlosen eine Tasche gestohlen, sondern sie seien selbst Opfer eines Diebstahls geworden.

Entlastende Videoaufnahmen

Während den Untersuchungen wurde das Video einer Überwachungskamera analysiert. Die Aufnahmen sind nicht Beweis genug, um den beiden Beschuldigten den Prozess zu machen. Dies befand die zuständige Richterin, Kay Tsenin.

Argueta flüchtete nach dem Zwischenfall in ein Restaurant und wartete auf die Polizei. Krummenacher stieg in ein Tram und wachte erst an der Endstation wieder auf. Am nächsten Tag stellte er sich selbst.

Die Beweislage war offenbar sehr dünn: Es sei sehr ungewöhnlich, dass Beschuldigte in dieser Phase des Prozesses entlastet werden, sagt Krummenachers Anwalt Lewis Romero gegenüber dem «San Francisco Examiner». (vac)