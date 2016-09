Norweger wählen Black-Metal-Musiker als Stadtrat: Er will gar nicht

Wummernde Bässe, Headbangen und düstere Typen einerseits, ein Foto mit seiner Katze andererseits. So posiert Gylve Nagell (44) auf Facebook. «Fenriz», wie er in der Branche genannt wird, ist ein norwegischer Black-Metal-Musiker, der als Schlagzeuger und Texter der Zwei-Mann-Band «Darkthrone» bekannt ist. Auch über die Landesgrenzen hinweg ist er Black-Metal-Anhängern bestens bekannt.

Wie jetzt bekannt wird, ist er aber schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr «nur» Musiker, sondern auch Stadtrat in Kolbotn, einem 9000-Seelen-Vorort von Oslo. In einem Interview mit dem norwegischen Online-Musikmagazin «CLRVYNT» und zur Promo des neuen Albums der Band, erzählte er mehr über sich selbst.

Im Interview wird deutlich, dass Nagell über seine Politikerrolle überhaupt nicht glücklich ist. Seine Mitbürger hätten ihn in die Regierung gewählt, obwohl er sich eigentlich aus der Politik hatte raushalten wollen, sagt «Fenriz».

Akzeptiert – aber widerwillig

Die liberale Partei hatte ihn vergangenes Jahr gefragt, ob er für die Position kandidieren wolle. Er hatte akzeptiert – aber sehr widerwillig. «Ich habe Ja gesagt, weil ich dachte, etwa der 18. der Liste zu sein und nichts wirklich tun zu müssen», sagte er zu «CLRVYNT».

Als er realisiert habe, dass tatsächlich die Chance bestand, in die Regierung gewählt zu werden, habe er versucht, seine eigene Wahl zu sabotieren. Und zwar mit dem Facebook-Bild, das ihn mit seiner Katze «Peanut Butter» zeigt. Der Text dazu: «Bitte wählt mich nicht!» Allerdings auch die Ergänzung, in seiner Amtszeit wolle er sauberes Trinkwasser, eine robustere Wirtschaft und bessere öffentliche Dienstleistungen in der Gemeinde erzielen. Wie ernst man diese Eigensabotage also nehmen kann, bleibt dahingestellt.

Langweilig und nicht rentabel

Die Kampagne ging nach hinten los. Die Leute waren begeistert – und wählten ihn in den Stadtrat. «Wenn du gewählt wirst, musst du mehrere Jahre in dieser Position bleiben», sagte Nagell. «Es ist langweilig. Ausserdem verdiene ich damit kaum Geld.» Tun kann er aber nach wie vor nichts dagegen. Er muss für mehrere Jahre in seiner politischen Position aktiv sein. (stj)