Der Angreifer ist tot Acht Verletzte bei Messerangriff in Minnesota

ST. CLOUD (MINNESOTA) - Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in der Stadt St. Cloud im Bundesstaat Minnesota sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Der mutmassliche Angreifer wurde bei dem Vorfall am Samstagabend erschossen, wie die Polizei mitteilte.