Demos in vielen Städten :  Französische Polizisten haben genug von Gewalt gegen Ordnungshüter

In mehreren französischen Städten haben hunderte Polizisten gegen Gewalt gegen die Sicherheitskräfte protestiert. Anlass für die Kundgebungen am Dienstag war der Angriff auf Polizisten in einem Vorort von Paris. Bei der Attacke mit Molotow-Cocktails war am Wochenende einer der Beamten lebensgefährlich verletzt worden, eine Frau erlitt schwere Verbrennungen.

Vor einer Reihe von Kommissariaten versammelten sich Polizisten im schweigenden Protest. Zudem wurden Notrufnummern nur teilweise bedient. Aktionen gab es unter anderem in Toulouse, Rennes, Tours, Marseille und in der Gemeinde Evry südlich von Paris.

Im Süden der Hauptstadt waren am Samstag vier Polizeikräfte von Vermummten mit Molotow-Cocktails in ihrem Auto attackiert worden. Die Polizisten waren beauftragt, eine Videokamera zu überwachen, die helfen soll, Überfälle an einer stark befahrenen Kreuzung aufzuklären. Die Kamera war wiederholt Ziel von Vandalen.

Ministerpräsident Manuel Valls sagte zu, Polizeistreifen besser gegen Übergriffe zu schützen. Unter anderem sollen in Risikozonen gepanzerte Fahrzeuge zum Einsatz kommen. (SDA)