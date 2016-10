«Das ist Folter!» :  Pamela überrascht Assange mit veganem Zmittag

Pamela Anderson (49) hat dem Wikileaks-Gründer Julian Assange (45) einen Besuch abgestattet. Der Ex-Baywatch-Star habe ihm am Samstag ein veganes Zmittag vorbeigebracht, weil sie sich um seine Gesundheit sorgt. Der Wikileaks-Gründer sitzt seit vier Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London fest.

So richtig verzücken konnte sie Assange mit der fleischlosen Mahlzeit offenbar nicht. «Er sagte, ich foltere ihn damit, ihm veganes Essen zu bringen», sagte die überzeugte Tierschützerin Anderson der britischen Nachrichtenagentur PA – und beweist, dass der Australier seinen Sinn für Humor noch nicht verloren hat.

Er ist 2012 in die Botschaft geflüchtet, um einer Auslieferung nach Schweden zu entkommen. Gegen ihn wurde wegen Vergewaltigung ermittelt. (rey)