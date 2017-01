Dank Zürcherin Olivia :  Der schönste Tag im Leben für Strassenjunge Carlos

Die Zürcherin Olivia Maurer (23) machte im letzten Dezember zusammen mit einem Freund in Kolumbien Ferien. Am letzten Ferientag kurz vor Weihnachten beobachteten die beiden in einem Park in Bogotá eine Szene, die man in südamerikanischen Grossstädten häufig antrifft: Ein 16-jähriger Junge lag in zerfetzter Kleidung und ohne Schuhe schlafend in der prallen Sonne. Olivia und ihr Begleiter stellten dem schlafenden Bub eine Flasche Wasser hin und gingen weiter.

Doch sie konnten das Elend des Strassenjungen nicht vergessen. Kurzerhand beschlossen sie, dem Jungen einen besonderen Tag zu ermöglichen. Olivia filmt das Ganze. «Wir gingen zum Jungen zurück, weckten ihn auf und fragten ihn, weshalb er auf der Strasse lebe», erzählt sie.

Für einen Tag ein König

Die Touristen erfuhren, dass der junge Obdachlose Carlos Mario heisst. Er riss mit elf Jahren von zu Hause aus, seine Eltern hatten ihn schwer misshandelt. «Seine Geschichte berührte mich sehr», sagt Olivia.

Um einen Lichtblick in den Alltag von Carlos Mario zu bringen, wollten die Reisepartner ihm «den schönsten Tag seines Lebens» bescheren: Sie kauften ihm neue Kleider und Schuhe, gingen mit ihm zum Coiffeur, liessen ihn in einem Hotel duschen und besuchten mit ihm ein Restaurant.

Nun haben Olivia und ihr Reisepartner aus dem Erlebten einen Film zusammengeschnitten, um ihn auf Facebook unter dem Hashtag #makesomeonesday zu verbreiten. So wollen andere Menschen inspirieren, es ihnen gleichzutun und jemandem in Not ein klein wenig zu helfen.

Carlos Mario lebt weiterhin auf der Strasse. «Es war ein Tropfen auf den heissen Stein, das ist klar. Doch es hat sich gelohnt», ist Olivia überzeugt. (pfc)