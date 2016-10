Dänemark Mutter und zwei Töchter tot in dänischem Eisschrank gefunden

Kopenhagen – Die dänische Polizei hat in Aabenraa die Leichen einer 27-jährigen Frau und ihrer zwei Töchter in einem Gefrierschrank gefunden. Die Kinder seien sieben und neun Jahre alt gewesen, berichtete die Agentur Ritzau am Montag.