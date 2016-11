Dänemark Erstmals Ausweisung aus Dänemark wegen Bettelei

Kopenhagen – Zum ersten Mal wird es in Dänemark eine Abschiebung wegen des Vorwurfs der Bettelei geben: Ein Gericht in Kopenhagen verurteilte am Mittwoch eine Slowakin wegen Bettelns auf der Strasse zu 40 Tagen Gefängnis. Danach wird die Frau abgeschoben.