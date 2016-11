Cyberkriminalität Grossbritannien überstellt mutmasslichen Hacker an die USA

London – Grossbritannien liefert einen jungen Mann an die USA aus, der sich mutmasslich in tausende Regierungscomputer in Washington gehackt hat. Die britische Innenministerin Amber Rudd teilte am Montag mit, der 31-jährige Lauri Love werde an die USA überstellt.