Code-Namen für die US-Präsidentenfamilie :  Trump ist Mogul, Melania die Muse

Mogul – so heisst der neue amerikanische Präsident Donald Trump (70) in der internen Kommunikation des Secret Service. Denn für den US-Präsidenten, die First Lady und ihre Kinder benutzen die Personenschützer Codenamen.

Diese Praxis stammt aus der Zeit, in der die geheime elektronische Kommunikation noch nicht routinemässig verschlüsselt wurde. Die Tradition hat jedoch überlebt, nur sind die verwendeten Namen heutzutage öffentlich bekannt.

Gemäss traditioneller Regelung dürfen die gewählten Namen keine mehrdeutigen Wörter sein und sie müssen einfach zu verstehen sein. Alle Familienmitglieder tragen jeweils einen Codenamen, der mit dem gleichen Buchstaben beginnt.

Von früheren Tätigkeiten und Hobbys inspiriert

Oft schwingt in den Codenamen auch ein Schuss Humor mit. Die neue First Lady Melania Trump (46) heisst Muse – wohl eine Anspielung auf ihre frühere Tätigkeit als Model.

Trump-Tochter Ivanka (35) heisst Marvel (Wunder). Die Söhne Eric (33) und Donald Trump Jr. (39) tragen die Namen Marksman (Schütze) und Mountaineer (Bergsteiger) – inspiriert von ihren Hobbys Jagen und Wandern. Die Codenamen für den zehnjährigen Barron und die 23-jährige Tiffany Trump sind noch nicht bekannt.

Barack Obama heisst übrigens Renegade, Gattin Michelle Renaissance. Auch Hillary Clinton hat natürlich einen Codenamen – Evergreen. (pfc)