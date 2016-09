Bericht von Clinton-Ärztin publiziert :  «Sie ist fit für das Amt»

Die Medizinerin bescheinigt Hillary Clinton zudem, fit für das Präsidentschaftsamt zu sein. Die 68-Jährige hatte am Sonntag eine Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in New York vorzeitig verlassen.

Beim Einsteigen in ein Auto wurde sie gestützt. Kurz danach teilte ihre Ärztin mit, bei Clinton sei bereits zwei Tage vorher eine Lungenentzündung festgestellt worden. Ihr Team hatte zunächst von einer «Überhitzung» der Politikerin gesprochen. Clinton sah sich deswegen Vorwürfen ausgesetzt, sie habe nicht transparent genug gehandelt.