CDU-Röttgen verrät bei CNN :  Merkel tritt 2017 erneut an!

Angela Merkel (62, CDU) will es also nochmal wissen. Die Bundeskanzlerin tritt bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr wohl erneut zur Wahl an – für ihre vierte Amtszeit.

Das hat der der Merkel-Vertraute und Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen (51, CDU) in einem Interview mit CNN verraten.

«Sie wird nochmal als Kanzlerkandidatin antreten. Sie ist absolut entschlossen, willig und bereit, die liberale Weltordnung zu stärken», so Röttgen gegenüber dem US-Nachrichtensender.

Im Sommer des vergangenen Jahres galt Merkel noch als gesetzte Kanzlerkandidatin. Dann aber hatte ihr die Flüchtlingskrise einen Strich durch die Rechnung gemacht; ihre Willkommenspolitik geriet unter massiven Beschuss, ihre Umfragewerte sanken.

Politische Beobachter zweifelten in der Folge eine weitere Kandidatur der CDU-Chefin an. Nun aber scheinen sich die Vorzeichen der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Eine offizielle Bestätigung lässt jedoch noch auf sich warten. «Es gilt das, was die Parteivorsitzende gesagt hat: Sie wird ihre Entscheidung zur gegebenen Zeit mitteilen», hiess es gemäss «Bild» heute aus der CDU-Zentrale. (gr)