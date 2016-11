Cambridge-Studenten küren nackte Schönheiten :  Die hellsten Füdli der Welt

Eigentlich glänzen die britischen Studenten in Cambridge mit ihrem brillanten Intellekt. Momentan geben sie aber mehr wegen ihrem Füdli zu reden. In einem alljährlichen Wettbewerb kämpfen sie um den Titel des schönsten Hinterteils. Jetzt hat die Studentenzeitung «The Tab» die 18 Finalisten erkoren.

Sie posieren in aller Öffentlichkeit

Die Kandidaten bleiben grösstenteils anonym und bewerben sich nur mit einem Bild, das sie von hinten zeigt, ihrem Vornamen und ihrem Studienfach. Füdliblutt posieren sie in der ganzen Stadt.

Theologiestudent Godfrey zeigt sich beispielsweise auf einem Dach vor Gott und der Welt, Politikstudent Chris posiert in einer Bibliothek, wo wohl jeder Leseratte die Kinnlade herunterfallen würde, und Studentin Cameron stellt sich vor ein Fish-and-Chips-Lokal – sehr zur Freude der Kunden.

Mittlerweile wird der Wettbewerb, der ursprünglich Cambridge Best Bums Competition (dt. Cambridges Bester Hintern-Wettbewerb) hiess, zum fünften Mal durchgeführt. Aus urheberrechtlichen Gründen musste der Name aber in Rear of the Year (dt. Rückseite des Jahres) geändert werden. Wer gewinnt, wird in einer Online-Abstimmung ermittelt. (kyn)