Busunfall Bus in Südkorea nach geplatztem Reifen in Brand geraten: Zehn Tote

Seoul – Bei einem Busunfall in Südkorea sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Insassen wurden bei dem Unglück am späten Donnerstagabend nahe der südöstlichen Stadt Ulsan verletzt, wie südkoreanische Fernsehsender am Freitag berichteten.