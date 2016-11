Bulgarien Hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl in Bulgarien

Sofia – Die Spannung in Bulgarien wächst: Das Interesse für die Präsidentenwahl am Sonntag ist am Nachmittag schnell gestiegen. Im Zentrum der Hauptstadt Sofia warteten Wähler etwa eine Stunde, um ihre Stimme abzugeben.