Bulgare verletzte Frau (26) schwer :  Berliner U-Bahn-Treter gefasst!

Der Aufschrei war gross: Unbekannte haben Ende Oktober an einer Berliner U-Bahnstation eine Frau (26) von der Treppe gestossen. Die Frau wurde dabei verletzt. Rasch war der Unbekannte nicht mehr so unbekannt, wie er sich das erhoffte: Es soll ein 27-Jähriger sein. Gegen ihn wurde diese Woche Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Heute dann der Erfolg: Zielfahnder des Landeskriminalamtes Berlin schnappten den mutmasslichen Täter. Sein Name ist Svetoslav S.*. Geschnappt wurde er gegen 16.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Charlottenburg.

Wie die BILD schreibt, wurde der Bulgare noch im Bus sitzend verhaftet. Er wird nun dem ermittelnden Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt. (pma)