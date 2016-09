EU-Sondergipfel in Bratislava: Diskussion zur EU-Krise nach Brexit

Brexit EU-Staaten diskutieren nach Brexit-Votum über Weichenstellung

Bratislava – In Bratislava hat am Freitag der informelle EU-Sondergipfel begonnen. Drei Monate nach dem britischen Votum für einen EU-Austritt wollen die verbleibenden 27 EU-Staaten in der slowakischen Hauptstadt die Weichen für die Zukunft Europas stellen.