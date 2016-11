Brasilien Protest zum Jahrestag der grössten Umweltkatastrophe Brasiliens

Bento Rodrigues – Ein Jahr nach dem Dammbruch von Mariana haben rund tausend Menschen am Samstag der Opfer der grössten Umweltkatastrophe in der Geschichte Brasiliens gedacht. Am 5. November 2015 hatte eine Schlammlawine den Ort Bento Rodrigues zerstört, 19 Menschen kamen ums Leben.